2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor... Son 16'ya yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki 3. ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi. Danimarka beraberliğinin ardından Avustralya'ya kaybederek 1 puanla son sırada kalan Tunus, yıldızlar topluluğu rakibi karşısında mucize peşindeydi. Bu mucize de az daha gerçekleşiyordu!

2 dakikalığına son 16'da!

Zorlu maçın ilk yarısında çok iyi savunma yapan Tunus kalesini gole kapattı. İkinci devrede ise 58'de golcüsü Wahbi Khazri'yle skoru buldu! Tam bu sırada grubun diğer maçında Avustralya-Danimarka karşılaşması golsüz devam ediyordu. Bu senaryoda puanını 4 yapan Tunus son 16 bileti alacaktı. Ancak bu sevinç kısa sürdü, Avustralya, Danimarka karşısında 60'ta golü buldu.

Veda ettiler

Bu dakikanın ardından Tunus üstünlüğünü koruyup son Dünya şampiyonu Fransa karşısında 1-0'lık dev bir zafer elde etse de Avustralya, Danimarka'yı devirince Dünya Kupası'na veda etti.

Averajla lider

D Grubu'nda Fransa 6 puanla averajla lider, Avustralya 6 puanla ikinci, Tunus 4 puanla üçüncü ve Danimarka 1 puanla son sırada yer aldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR:

Maç başladı...

8. dakika | Tunus taç çizgisinin yakınından serbest vuruş kazandı. Khazri'nin ceza sahası içine ortaladığı topu Nader Ghandri ağlara gönderdi ancak ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

16. dakika | Tunus takımı golü bulabilirdi ama Mohamed Ali Ben Romdhane çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

25. dakika | Savunma arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Coman şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

30. dakika | Sol kanatta gelişen Tunus hücumunda Mohamed Ben Romdhane kale önündeki Slimane'ye doğru ortaladı, Slimane kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

35. dakika | Ceza sahası dışı hafif sağ çaprazda topla buluşan Khazri çok sert vuruyor ancak kaleci gole izin vermiyor.

İlk yarı sona erdi.

GOL!

58. dakika | Fofana orta alanda topu kaptırdı, Khazri süratle ceza alanına girdi ve sağ köşeye yerden bıraktı. Tunus, Fransa karşısında 1-0 önde.









90. dakika | Mücadelenin sonuna +8 ekleniyor.

GOL İPTAL!

90+8. dakika | Griezmann golü buldu ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma sona erdi.

Tunus-Fransa 11'ler:

Tunus: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri

Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Tchouameni, Fofana, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani.







