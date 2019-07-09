Tunus, Afrika Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Tunus, 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 biten maçta Gana'yı penaltı atışları sonucunda mağlup etti.

09 Temmuz 2019, Salı 01:15 Son Güncelleme:
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Tunus, Afrika Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Tunus, çeyrek finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gana ile Tunus, İsmailiye kentinde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Tunus, Yassine Khenissi'nin 73. dakikada ağları havalandırmasıyla öne geçse de Gana 90. dakikada oyuna giren Tunuslu Rami Bedoui'nin 90 2'de kendi kalesine gol atmasıyla eşitliği sağladı.

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kuran Tunus, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Senegal - Benin 

Fildişi Sahili - Cezayir 

Nijerya - Güney Afrika 

Madagaskar - Tunus


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