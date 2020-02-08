Tuncay Şanlı: Ligden çekilelim

Tuncay Şanlı'nın FB TV'deki yorumları şu şekilde:

Bizden bu kadar korkuyorsanız ‘Sizi şampiyon yapmayacağız.’ deyin açık açık. Biz de ligten çekilelim. Garry Rodrigues'in penaltısı içeridekilere kalsa 'Penaltıya gerek yok' derlerdi. Bu kara bir gecedir.

Bakış niyetleri nasıl? Adaletli mi bu pozisyonlarda? Oyuncuların düşüncesi şu anda 'Bize penaltı vermezler' şeklindedir. Jailson da 'Ben de penaltı yaptırdım, hatalıyım ama bize de 2 tane vermedin' der.

Sen öne de geçsen, golde atsan 'Ben vermeyeceğim' diyor hakem resmen....

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından patladı