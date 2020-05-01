Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'den teklif almadığını açıklayan Şanlı, göreve her zaman hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Fenerbahçe'nn teknik direktör adaylarını değerlendirdi.

İşte Tuncay Şanlı'nın açıklamaları:

"Pozitif olmaya devam edeceğiz.İmkanlarımız doğrultusunda evde kalmaya çalışıyoruz. Kolay süreç değil. Bizler daha zekiyizdir ülke olarak. Unuttuğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Sevdiklerimize değer gösteriyoruz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak."

"Bu sezon renkli oldu. Geçen yıla göre daha rekabet vardı. Anadolu kulüplerinin yerli oyunculara güvenmesi bunu arttırdı. Kalite anlamında yerli oyunculara daha fazla değer vermemiz onları suyun üstüne çıkardı. Heyecan biraz da bundan kaynaklı gibi."

"Virüsten önce mali olarak kulüpler zor süreçten geçiyor. Altyapı diyoruz ama biz kulüpler olarak altyapıyı göze alırsak nereye geleceğimizi gördük. kendi değerlerimizi çok kenara ittik. Cengiz, Çağlar gibi futbolcular yurt dışına gitti. Keyif veren oyuncularımız var. Kulüp bazında yerli oyunculara ihtiyaç var. Büyük kulüp olarak zaten yerli oyunculara ihtiyacı var. Bunu çok iyi yaşadım ben."

"Süreci çok iyi takip etmek gerekir. Birçok ülke Hollanda dahil ligi tescil etti. İptal oldu ligler. Seyircisiz oynattık hiçbirimiz keyif almadık. Futbolcular daha keyif almadı. Seyircisiz olunca izlemesi kötü, oynaması daha kötü. Sakatlık her şey olabilir. Oyuncular psikolojik olarak etkilenecek. Futbolcular antrenmana çıkmaya başladı. Kafasında 'Acaba' sorusu hep olacak. Tribünde seyirci olmayacak ne kadar adapte olacağı muamma."

"Başakşehir'in futbolu, Sivasspor'u futbolu farklı. İç sahada kötü bile oynasan seyircinin gücüyle pozisyona girersiniz. Seyirci olamayınca oyundan düşersiniz ister istemez. Başakşehir seyirci açısından biraz avantajlı ama unutmayın 10 kişinin sesini duymak bile farklı his veriyor oynayana. Taraftar olmadığı sürece bu oyunun keyfi yok. Futbolcular maçtan önce eve dönüşünü düşünecek. O şüphe olacak içinde."

"Fenerbahçe'nin tenik direktörü yabancı oldu diyelim nasıl gelecek? Geldiğinde de sihirli değnek olmayacak elinde. O kulübün kültürünü bilmek, Volkan ve Emre var şu anda, yerli olarak motive etmesi daha makul. Yabancı hoca içeriden sorunu çözer mi bilemiyorum."

"Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelirse sorusuna Tuncay Şanlı, "Avcı bu ülkede herkes neler yaptığını biliyor. Kolay değil büyük camiaları yönetmek. Geldiğinde bir ivme yakalar mı kolay değil. Planlamayı yapmak gerekir. Son 2 yılda gelenler oldu. Seyircinin inanılmaz bir desteği oldu. Benim düşüncem uzun yıllara yayılan planlama yapmak gerekir. Fenerbahçe'den ayrılan bazı oyuncular gittiği yerlerde çok başarılı oldu. Biraz sabretmek gerekir. 21 yaşındaki futbolcuya hala genç diyoruz ama onlar gelişimini tamamlamıştır. Ya oynar ya oynayamaz." cevabını verdi."

Fenerbahçe'den teklif geldi mi?

"Belirli kurslara gittim kendimi geliştirmek adına. Bana gelen bir teklif yok. Bizler göreve hazırız. Şartlar konum ne olursa olsun. Hem yerli hem yabancı olarak hep irtibattayız. Hem ben hem diğerleri çok emek veren isimler var. Onlar da hazır durumda."

Sakarya'da futbol oynarken teklifler oldu

"Sakarya'da oynarken Fenerbahçe'den başka gelen teklifler oldu. Fenerbahçe teklif sunduğunda gözümü Dereağzı'nda açtım. Çok uzun sürmedi."

Aykut Kocaman dönmeli mi?

"Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Yönetim karar verecek. Biz Aykut hocaya zaman tanıyamadık. O kulübe hizmet edecek, hiç düşünmeden kabul eden bir isim. "

"Aziz Yıldırım ile bazı organizasyonlarda denk geldiğim oldu. Dün aradım hatta, cevap vermedi sonra döner. Bazen fırça atar bana onunla diyaloğum farklı benim ( Gülerek)"

"Çek Cumhuriyeti maçından önce takım olarak birbirimize çok inanıyorduk. Fatih hoca ve teknik ekibinin inanılmaz dokunuşu var. Volkan kırmızı kart görünce ben Fatih hoca ile göz göze geldim. O 3-4 dakikalık an bana çok uzun geldi. Hamit ile aut vuruşunda tartıştık hatta. Unutamayacağım bir maçtı. Zaten pozisyon vermedik Kalecilik çok zor bir şey. 4 dakikada anladım bunu. O stresi o baskıyı orada hissediyorsunuz. İnşallah şut gelmez diyorsun."

"Şu anda Milli Takım'ı cidden iyi buluyorum. İyi bir jenarasyon yakaladık. Bir takımda bir futbolcu topu ayağında aldığında heyecanlandırıyorsa.. Hakan Çalhanoğlu'nu çok eleştiriyorlar onu izlediğimde çok keyif alıyorum. Burak topu aldığında ben atar diyoruz. Cenk aynı şekilde çok kaliteli. Her şeyde bir hayır vardır. Sakatlıklar olmuştu. Yusuf, Merih sakatlandı. Dünya tersine döndü, onlar oynamayacaktı mesela."

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Karantinada beraber olmak isteyeceğin 3 isim?

"Serdar Kulbilge'yi alırdım. Mutlaka bana spor yaptırırdı. Semih Şentürk olurdu. Yabancı ise Appiah'ı alırım. Alex'i almam. Gözlüğünü alıp kitap okur o (Gülerek). Arda Turan'ı alırım mesela. Keyifli vakit geçirirsiniz onunla. Bülent Korkmaz başka bir adam. Çok kaliteli bir isim. Emre Belözoğlu eleştiriliyor mesela ama oturup konuşsanız anlardınız onu. Önyargıları kırmakta fayda var."

Oynamaktan en keyif aldığın takım arkadaşın?

"Çok kaliteli isimlerle oynadım. Bir tane isim vermeyi sevmiyorum. Çünkü grup olarak oynuyorsunuz. Tugay Kerimoğlu ile oynamak ayrı keyif. Emre, Arda, Appiah, Alex, Serkan Balcı gibi birçok isim sayabilrim."

Değiştirmek istediğin bir an var mı?

"Milli Takım'da 4-2'lik İsviçre maçı vardı. Kazansak Dünya Kupası'na gidecektik. O maça geri dönmek isterdim. Fenerbahçe'de oynarken Denizli maçı var. Kariyerimde en üzüldüğüm maçtır. Oraya geri dönmek isterdim."

Unutamadığın bir anın?

"Brezilyalı arkadaşlar geldikten sonra yumurtadan sıkıldık. Doğum günlerinde kafada kırılıyor yumurtalar. Şampiyonluk sonrası Aziz başkandan prim istedik soyunma odasında. Yüzüncü yıl şampiyonluğunda. Başkan bir yöneticiden yüz lira alıp alnıma yapıştırmıştı. Antrenmana çıkacaktık Milli Takımda. Ümit Özat'ın korktuğunu biliyordum. onu kovaladım o da beni kovaladı. Antrenman öncesi ben ısınmayı Ümit abi ile yaptım."