Yetenekleri ile dikkat çeken ve rakiplerine set vermeden hızla başarı merdivenlerini tırmanan Tuncay Duran dikkatleri de üzerine çekti.

Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü'nde düzenlenen turnuvada 42 tenisçi arasından set vermeden şampiyon olarak milli takıma girme başarısı gösteren BD Tenis Akademi sporcusu Tuncay Duran, "Bana inanarak destek verenleri mahcup etmediğm için sevinçliyim. Amacım, başarılarımın devamını milli takımda da sürdürmek" diye konuştu.

DHA