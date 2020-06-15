Tunay Torun 3,5 yıl sonra gol attı

Çaykur Rizespor'un sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ikinci golünü Tunay Torun kaydetti. 1990 doğumlu oyuncu böylece yaklaşık 3,5 yıl sonra Süper Lig'de gol atmış oldu. Tunay Torun en son 24.02.2017 tarihinde Bursaspor'a karşı Süper Lig'de gol atmıştı.

Büyük maçları seviyor

Tunay Torun Süper Lig'de son 4 golünün 3 tanesini İstanbul'un büyüklerine karşı kaydetti. Galatasaray'a karşı dün bir gol atan Tunay Torun, 2016-17 sezonunda Bursaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 1'er gol atmıştı.







