Süper Lig 'in 12. haftasında Beşiktaş , Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçı Beşiktaş 5-2 kazandı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, çıktığı ilk maçına galibiyetle başladı. Zorlu müsabaka sonrası Tümer Metin açıklamalarda bulundu.

Derbi öncesi moral olduğunu söyleyen Tümer Metin, "Maçın skoru 6-7 olabilirdi ama Şenol Hoca'nın Valerien Ismael'den kalma geçişlerde yaşadığı sıkıntı kafasını meşgul ediyordur. Derbi öncesi moral olmuştur" dedi.









"GEÇİŞ OYUNUNDA SIKINTI YAŞIYOR"

Beşiktaş'ın geçiş oyunlarında sıkıntı yaşadığını dile getiren eski futbolcu, "Geçiş oyunlarında çok sıkıntı yaşıyor Beşiktaş... Tayyip Talha Adana'da da çıkıp vuruyordu ama yenilen 2 golde birinde ikinci hamleyi yapamadı. İkincide de eylemi yapan oyuncudan uzaksın. Buraları da değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.









"ÜMRANİYE OLMASI AVANTAJ"

Şenol Güneş'i bütünlük açısından iyi gören yorumcu, "Muhtemelen bazı oyuncuların performanslarından memnun kalmıştır hoca. İlk maçın Ümraniye olması avantajdı. Suyun rengi, şekli ve yön verme işini yapabileceği iki hafta var. Bütünlük açısından iyi gördüm Şenol hocayı" açıklamalarında bulundu. Olası bir derbi galibiyeti suyun rengini de yönünü de olumlu yönden etkileyebilir. Birilerinin yokluğu birilerine fırsat olacak. Bazı oyuncular kırgınlık yaşayabilir" açıklamalarında bulundu.

"TEK AKSAYAN YER SALİH"

"Beşiktaş'ın tek aksayan yeri Salih'in olduğu bölge. Salih'in kendine olan güveni biraz daha artmalı. Basit pas hataları, duran toplar falan... Bir Şenol hoca dokunuşu gördük Beşiktaş'ta. Tek soru işareti geçiş oyunudur. Hücumdan savunmaya geçiş son derece önemlidir. İkinci golü bu şekilde yedi."

"ŞENOL HOCA BUNA ÇARE BULMALI"

"Şenol hocanın buna çare bulması lazım. Büyük takımların en büyük sıkıntısı bu. Kaybettiğin yerde baskıyı yapacaksın. Hoca değişti, 5 gol var, hocanın ilk maçı ve bu motivasyonuna iyi gelir."









"SEYİRCİ İNANIYOR"

"Seyirci inanıyor. Endişe yok taraftarda. İşte bu hocaya olan inançtan kaynaklı. Yoksa mırıldanma olacaktı. Oyuncu iyi oynadığı dakika oynayacağını bilir. N'Koudou kırıldı bu akşam. Ne oldu, niye oynamadım? diyordur. Fena mı oldu bu akşam. Cenk Tosun fena mı oldu? Bu ülkede Cenk Tosun tartışıldı. Milli takım oyuncusu bu adam. Valerien Ismael, Cenk Tosun'u tartışılır hale getirdi."

Cenk Tosun için konuşan Tümer Metin, "Cenk Tosun ismi tartışılmaz. Formsuzdur, sakattır onu anlarım ama tamamsa önce onu yazarsın. Bugün bitiş dizilişi 4-4-2'ydi. Hoca dokunuşları benim yorumlarıma yansır. Bu maç stada giden herkes hem oyundan hem de skordan memnun" dedi.

"ISMAEL OLSAYDI HOMURDANMA OLURDU"

"Valerien Ismael'den farkı şu olurdu; 2-0'dan 2-1 olduğunda homurdanma olurdu. 3-1'den 3-2'ye geldiğinde de olurdu. Bu da oyuncularda farklı bir baskı oluştururdu. Ismael'e olan homurdanma Şenol hocaya olmadı. Seyirci inandığı için takım etkilenmedi"

"BU GALİBİYETE ALDANMASIN"

"Şenol hoca bu galibiyete aldanmasın. Tabi ki önemli bir 3 puan ama geçiş sorununa acilen çözüm bulması lazım. Yardımcılarıyla ilk yarının sonunda bir toplantı yaptı. Muhtemelen benim söylediğim bu konuyu konuştular. Hoca mutlaka bir bek ve stoper isteyecektir yönetimden."