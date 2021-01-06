Tümer Metin, Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup olduğu maçın sonrasında TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tümer Metin'in sözleri;

Galatasaray'ın eksikleri değerlendirilecektir. Feghouli, Arda, Marcao, Emre ve Omar, direkt banko 11 oyuncusu. Yanlarına Marcao ve Falcao'yu da ekleyelim, etti 7. Ama asıl eksik, kulübede Fatih hoca yok. Geçen hafta da, bu hafta da eksikliği hissedildi.

Levent hocayı eleştirecek değilim ama şöyle bir açıklama yaptı geçen hafta, 10 kişi oynayan takıma karşı açılmazlar mı dedi, açıldılar işte bu akşam. Büyük takımlar kapalı defansları açma üzerine oynar, ömrümüz kapalı defansları açma üzerine geçti. Senin asli amacın o defansları açmaktır. Geçen hafta Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen oyunu açmak için iyi hamleler yaptığını söyledik, bugün için söyleyemeyiz.

Luyindama'yı geldiğinden beri hiç bu kadar kötü görmedim. Pozisyon hatası yaptığı maçları gördük ama bire birde aksamaz, fiziğini, cüssesini kullanır, bu akşam onlarda da eksikti.

Emre Akbaba'daki düşüşü hayretle izliyorum, Emre Akbaba gelişimini beğeniyle izlediğim ve büyük takımda olabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Alanya'da bazı maçları kas hafızasından oynayabilirsin, büyük takımda buna müsaade etmezler. Ensende nefesle oynarsın. Burada daha çabuk hareket etmek, daha güçlü olmak zorundasın. Daha kapalı savunmaya karşı oynarsın, daha çok üretmelisin. Emre Akbaba biraz duygu olarak da oyunun içinden uzaklaştı. Acaba benden endişe duyuluyor mu, güvenden eksikle var mı diye düşününce bu sahaya yansır. Önceden daha özgüvenli duruyordu.

Linnes'in iyi niyetinden şüphe yok, Saracchi kötü bir akşam geçirdi. Muhtemelen soyunma odasında teknik taktik antrenmanda ne söylendiyse yapan Oğulcan, golünü de attı. Diğer oyuncuların performansı aşağıda kaldı.

Geçen hafta Marcao, Galatasaray'ın arkasını çok kapattı. Bu akşam Donk da Marcao da bireysel olarak hata yaptılar ve takım savunmasında da pozisyon hatası yaptılar. Marcao'nun, Galatasaray'ın topu tutabilmesi adına arkadan çıkışta yaptıkları önemli. Bunun yanında Marcao, pozisyon alma anlamında Luyindama'dan bir tık iyi. Luyindama'da bireysel olarak düşüş var ama bu akşamki kadar hiç kötü görmemiştim.

Taylan bir hafta oynamadı, bu akşam kötü görüntüye ayak uydurdu. Belhanda sahadaysa ve oynamıyorsa kötü. Feghouli, Arda, Emre yokken oynayanların da performansı bu kadar düşükse Galatasaray'ın işi zorlaşıyor.

Galatasaray'ın bugün çıkan 11'i belki öne geçse skoru koruma adına mücadele edebilir ancak geriden gelip öne geçme anlamında kalitede düşük kalır. Dışarıdaki oyuncularla başka şey konuşulurdu. Galatasaray'ın kulübesine baktığımızda maçı çevirebilecek tek oyuncu Babel, onu da mecburiyetten aldıklarını söyledi Levent hoca.

Diagne'yi zaman zaman eleştirdik. Benim çok beğendiğim santrfor tipi değil ama hakkını vermek lazım. Falcao yok, takımın santrfora ihtiyacı var, hiç düşünülmediğin bir ortamda öyle ya da böyle, penaltı ya da değil, 8 gol katkısı çok önemlidir. Diagne gollerde var, Oğulcan hareketli. Deplasmanda 3 gol bulmuşsan ve Diagne ikisini atıyorsa, o 'Ben görevimi yaptım' diyordur. Oyuncu kendi adına bunu der.

Konyaspor gayet açık oynadığı için, futbolu çirkinleştirmeden oynadığı için, kazandığı için tebrik ederim. İsmail hoca ve takımı iyi mücadele etti ve kazanma adına tüm gereklilikleri yerine getirdi. Oyunun başından sonuna kadar hükmettiler.