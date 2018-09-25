Tümer Metin'den bomba iddia: Soldado'nun yeni takımı...

Eski futbolcu Tümer Metin, derbide kadroda yer almayan Roberto Soldado'nun önümüzdeki hafta başka bir takıma transfer olacağı iddia etti.

25 Eylül 2018, Salı 11:00
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Yorumcu ve eski futbolcu Tümer Metin, beIN Sports'ta yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'de hafta içi bir ayrılık yaşanacağını iddia etti!

beIN Sports yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin öncesinde flaş bir iddiada bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, derbi karşılaşması öncesinde canlı yayında Roberto Soldado'nun yeni adresini duyurdu.

Tümer Metin, "'Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif masanın üstünde" dedi.

Tümer Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.

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