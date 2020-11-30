Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig 'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini TRT Spor'da değerlendirdi. Sergen Yalçın ile arasında geçen diyaloglar sonrasında Tümer, dün Yalçın hakkında övgü dolu sözler söyledi.

İşte Tümer Metin'in Fenebahçe Beşiktaş maçı değerlendirmesi:

Kadıköy'de tarihi gece. 15 yıl sonra, Kadıköy'de yine aynı skor. 11'e 10 bitti maç, o zaman 11'e 9'du. Beşiktaş hak ederek kazandı. Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler. Fenerbahçe'nin üstün olduğu istatistikler olabilir, topla oynama, pos sayısı gibi. Bu akşamı kazandıran istatistikler bunlar değil. Bu akşamı kazandıran istatistik, ikili mücadele kazanma yüzdesidir. Beşiktaş bir planla başladı. Perotti, Fenerbahçe'de pozisyon buldu ve Rıdvan sonrasında dan diye bir topa vurdu, Aboubakar orta sahada aldı ve Lemos ile Tisserand 20 metre uzaktı. Mensah'a pas attı, Gustavo niye uzaksınız diye sinirlendi. Maçın sonuna doğru sarı kart gördüğü pozisyonda bir daha Lemos'a sinirlendi.

Larin ile, Aboubakar ile, Mensah ile kaleye gittiler. Gittikleri 2 pozisyonda gol bulunca moral olarak çok üst düzey seviyeye geldiler. Bir takımda 3-4 kişi kötü oynadığında diğerleri kapatabilir ama 5-6 kişi kötü oynarsa olmaz. Sergen hoca maç öncesi de mücadele edeceğiz dedi, hep yaptılar. Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı. 5 gollü galip gelmişken, 5 gollü galibiyetle dönüyorken, takımın içinde bir soru işareti bırakmanın anlamı yoktu. Bugünkü oyun, bu seviye için çok aşağıda kaldı."