Türk futbolunun önde gelen isimleri arasında yer alan Tümer Metin, başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe ile beraber önemi takımlarda oynadı. Günümüzde spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, sol ayağı ile en yetenekli oyunculardan biridir. Özellikle günümüzde yorumları milyonlarca insan tarafından dinlenirken, profesyonel futbolcu olduğu dönemde en çok sevilen oyunculardan biriydi. A milli takımda da görev alan ve önemli başarılar sergileyen tecrübeli oyuncu, son dönemlerde internet üzerinden çok sık araştırılıyor.

Tümer Metin nereli?

14 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Tümer Metin Zonguldaklıdır. Çocukluk ve gençlik dönemini de Zonguldak'ta geçiren Tümer Metin, çok genç yaşlarda futbol hayatına başladı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ve pek çok önemli takımında oynayan tecrübeli oyuncu, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadığı dönem ile çok fazla biliniyor. Yetenekleri ve klas sol ayağı ile beraber en becerikli oyunculardan biridir.

Tümer Metin kaç yaşında?

Tümer Metin hakkında en çok merak edilen konulardan biri kaç yaşında olduğudur. 14 Ekim 1974 yılında Zonguldak'ta Doğan Tümer Metin şu an 47 yaşındadır. Özellikle futbolculuk döneminde büyük takımlara damga vuran önemli isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapmaya başlayan Tümer Metin, bu konuda birçok farklı televizyon programında ön plana çıktı. Günümüzde hala bu mesleği icra eden önemli isimler arasında yer alıyor.

Tümer Metin hangi takımlarda oynadı?

İlk olarak Zonguldakspor’un altyapısında futbola başlayan Tümer Metin, kısa zaman içerisinde Zonguldak A takımına yükseldi. Bir sene sonra Samsunspor'a transfer olan Tümer Metin, İlhan Mansız ile beraber muhteşem bir ikili oluşturdular. Uzun bir süre Samsunspor'da oynayan ve önemli başarılar gösteren Tümer Metin, 2001-2002 sezonunda İlhan Mansız ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. Tam 4 yıl boyunca hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa'da büyük başarılarda Beşiktaş'ın en önemli oyuncuları içerisinde yer aldı.

Fakat daha sonra Çarşı grubu ile arası açılan Tümer Metin Fenerbahçe'ye transfer oldu. Özellikle de ilk sezonunda gösterdiği büyük başarı ve katkı ile Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında önemli bir pay sahibidir. Daha sonra askerlik sorunu nedeniyle Yunanistan'daki bir takıma transfer olan Tümer Metin, burada birkaç yıl futbol oynamaya devam etti. 10 Aralık 2011 tarihinde ise yine Yunanistan takımında futbol hayatını sonlandırdı. Böylece hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oynayan oyunculardan biri olarak ön plana çıktı.

Tümer Metin futbolu ne zaman bıraktı?

Tümer Metin futbol hayatına Zonguldakspor’da başladı ve daha sonra Samsunspor'da yıllarca çok önemli başarılar gösterdi. Ardından Beşiktaş'ta efsane olan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'de ve Yunanistan takımlarında da oynadı. Bu doğrultuda farklı sezonlarda değişik maaşlar alan Tümer Metin, günümüzde spor yorumculuğu yapıyor. 2011 yılında jübilesini yaparak futbolu bırakan oyuncu, şu an aktif olarak futbolcu değildir. Profesyonel kariyeri boyunca çok önemli başarılar gösteren Tümer Metin, Türkiye'nin en yetenekli ve önemli futbolcularından biridir.

Tümer Metin Milli Takım kariyeri

Tümer Metin profesyonel hayatında toplamda tam 34 defa milli takım formasını giydi. Bunların 2 tanesinde A2 milli takım formasını giyerek genç dönemde milli oldu. 32 defa ise A Milli Takım formasını giyerek hem Avrupa Kupası'nda hem de Dünya Kupası'nda önemli başarılar elde ederken takımdaki yerini aldı. Yetenekleri ve becerileri ile aynı zamanda oyun kurucu özelliğine sahip olan Tümer Metin, oynadığı takımlara çok önemli katkılar sağlamış Türk futbolunun güçlü isimleri arasında yer alıyor.