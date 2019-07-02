Yüzde yüz yerli oyun Zula, yaz sezonuna sıkı bir giriş yaptı. Zula v1.25 sürümü ile birbirinden çarpıcı yenilikler sayıları 20 milyonu aşan Zula oyuncusuyla buluştu. Nisan ayında yayınlanan Osmanlı Sezonu'ndan sonra tüm oyuncuların büyük bir heyecanla beklediği Yaz Sezonu’nun sürprizleri, Terminatör Serisi ve gizemli hikayesiyle birlikte oyuna eklenen Kız Kulesi haritası oldu. 25 Haziran’da yayınlanan yeni sürüm, bir hafta gibi kısa bir sürede milyonlarca Zula oyuncusundan tam not aldı.

InGame Group bünyesinde yer alan, MadByte Games ve Lokum Games ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından oyuncularla buluşan yeni seri, Zula oyuncuları tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Yayınlanmasıyla birlikte büyük ilgi gören Zula’nın yeni sezonu, adrenalini bir üst seviyeye taşıyan tasarımı ve yaşattığı oyun deneyimiyle milyonlarca oyuncunun beğenisini topladı.

Zula’nın yeni serisi “Terminatör” gelecekten gelenler için tasarlandı

Zula, yeni sezonunun en büyük yeniliği Terminatör Serisi ile yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Türkiye’nin en çok sevilen mücadele ve aksiyon oyunu Zula'nın “en iyileri” olarak da adlandırılan ve "Destansı Seri" adı verilen kategoride yer alan Terminatör Serisi, aynı kategoride son bir yılda yayınlanan ilk ürün. "Tüm Zamanların En İyisi" olarak nitelendirilen seri, bir hafta gibi kısa bir sürede, tasarımın yanı sıra oyun deneyimi anlamında da Zula oyuncularından tam not aldı. “Gelecekten Gelenler İçin Tasarlandı" sloganıyla oyun meraklılarıyla buluşan seri, Türk oyun sektörünün köşe taşlarından biri olmaya aday.

“Kız Kulesi Haritası” artık Zula’da...

Zula Yaz Sezonu’nun bir diğer yeniliği ise, heyecan dolu bir hikaye ile kurgulanarak yerli haritalara eklenen Kız Kulesi oldu. Trabzon Uzungöl, Üsküdar Sokakları, Gaziantep Mülteci Kampı gibi haritaları yoğun ilgi gören Zula, yerli haritalar konusundaki uzmanlığını İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi ile daha da ileriye taşıdı. Uzun bir geliştirme sürecinin ardından oyun severlerle buluşan harita, Kız Kulesi’nin mimari yapısından ilham alınarak tasarlandı. Büyük beğeni toplayan Kız Kulesi haritasının hikayesi, Kız Kulesi'nin altında gizli bir mahzen bulunduğunu haber alan Gladyo’nun tarihi eserleri ve gizli belgeleri ele geçirmesine engel olmak ve korumak isteyen Zula Timi’nin, Kız Kulesi’ne hareket etmesiyle başlıyor. Hikayenin, Kız Kulesi’nin tarihiyle de uyumlu bir şekilde örülmesi oyuncuların çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamalarına imkan sağlıyor.



