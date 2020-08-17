Tüm yollar Cisse’ye çıkıyor

Devler Ligi’ne katılma yolunda 3 ön eleme turunu geçmesi gereken Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk adımı 25 Ağustos’ta Yunanistan ekibi PAOK karşısında atacak. Bu mücadele öncesinde kadrosunu 20 Ağustos’a kadar bildirmek zoruna olan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın istediği forvet transferini bu tarihe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda; Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Ze Luis için girişimlerde bulunup istediğini alamayan; Loic Remy için de Fenerbahçe’yle yarış halinde bulunan Beşiktaş’ta tüm yollar Papiss Cisse’ye çıkıyor... Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran ve Kara Kartal’la sözlü anlaşmaya varan 35 yaşındaki futbolcunun, büyük bir sürpriz olmazsa bu hafta içerisinde Siyah-Beyazlılar’a katılması bekleniyor.

Zaman kaybetmeden gelecek

Aytemiz Alanyaspor formasıyla 2 sezonda 65 maça çıkıp 42 gollük performans ortaya koyan Cisse, Akdeniz ekibinin son dönemde yaşadığı büyük çıkışın ana mimarı olarak ön plana çıkıyor. Ailesiyle beraber tatilde bulunan tecrübeli golcünün, Beşiktaş’tan gelecek haberin ardından zaman kaybetmeden İstanbul’a gelip çalışmalara başlaması planlanıyor