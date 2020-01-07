Tüm kulvarlarda lider Anadolu Efes!

Anadolu Efes, EuroLeague'de ardından Basketbol Süper Ligi’nde de devreyi lider bitirmenin gururunu yaşıyor.

Geçen hafta ilk yarısı tamamlanan Euroleague’de 17 maçın sonunda 14 galibiyet ve 3 yenilgi alan Lacivert-Beyazlılar averaj farkıyla İspanya ekibi Real Madrid’in önünde ilk sırada yer aldı. Lacivert-Beyazlılar, Süper Lig’deki ilk yarının son hafta maçında da Pınar Karşıyaka’yla zirve için kapıştı. Pazar günü oynanan mücadelede müthiş çekişme yaşanırken, Efes uzatmada zafere giderek, bu kulvarda da 15 maçta 14 galibiyet alarak liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.

Efes bu sezon bir tek; Avrupa’da Barcelona, Panathinaikos ve CSKA Moskova’ya ve Süper Lig’de de Teksüt Bandırma’ya kaybetti.

Ataman: İkinci yarı çetin geçecek

Bu başarıdan dolayı oyuncularını tebrik eden Ataman, “Oyuncularımın müthiş konsantrasyonu ve motivasyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz ilk yarı değil tabii ki. Hedefimiz sezon sonunda da her iki tarafta en tepede olmak. Sezonun yarısı geldiğinde müthiş bir başarı” dedi.

Ligin çekişmeli geçtiğini de belirten başarılı koç ayrıca şunları söyledi: “Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko’nun sadece 3’er mağlubiyeti var. Galatasaray da iyi bir lig geçiriyor, onların da 4 mağlubiyeti var. Ligin ikinci yarısı bence çetin geçecek. Bandırma ve TOFAŞ, sürpriz yapabilecek takımlar. Burada Fenerbahçe Beko ve bizim işimiz zor. Avrupa Ligi’nin bu maratonunda özellikle çift maç haftalarından sonra 48 saat geçmeden ligi oynamak çok yıpratıcı oluyor ama biz şu ana kadar bunu hatasız şekilde başardık. İkinci yarıda sürpriz sonuçlar olabilir.”