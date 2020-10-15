Kariyerinde Hamburg, Nürnberg, Mainz, Stoke City ve PSG gibi takımlar olan tecrübeli oyuncu Eric Maxim Choupo-Moting, yaz aylarında Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin mucizevi şekilde Atalanta karşısında turu geçmesini sağlayan golü atarak adını yeniden Avrupa'ya duyurmuştu. Fransa'da dalga geçilen, Paris Saint Germain'de antrenmanda takım arkadaşlarını eğlendirmek dışında bir katkı vermediği yönünde sert eleştiriler alan Chupo Moting yükselişini sürdürüyor.

Rötarlı sezonun sonunda Alman devi Bayern Münih'e transfer olan 31 yaşındaki oyuncu takımıyla çıktığı ilk resmi karşılaşmada gol attı. Almanya Kupası'nda 1. turda Düren deplasmanına çıkan Bayern mücadeleden 3-0 galip ayrılırken Chupo Moting 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Alman oyuncunun adı, son yıllardaki düşüşüyle Türkiye'den 3 Büyükler'le birçok kez anılmıştı.





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