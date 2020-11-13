Tüketici F1 aracıyla aynı yakıtı kullanıyor

İşbirliği ile 2 markanın bugüne kadar 600 yarış, 175 zafer ve 22 şampiyonluğa imza attığını söyleyen Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı, ”Yakıtlarımız bilim insanlarının yoğun çalışmaları, Shell’in her yıl 1 milyar Dolar’lık Ar-Ge yatırımları ve milyonlarca kilometrelik testleriyle geliştiriliyor. F1'deki Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımın ana hedefi ise pistteki yeniliklerin günlük yolculuklara aktarılması. Bugün istasyonlarımızda sunulan V-Power yakıtımızın formülü yüzde 99 oranında Scuderia Ferrari F1 araçlarının yakıtıyla aynı” dedi.