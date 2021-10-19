Tuğçenaz Sürmeneli’nin hayali ikizi Busenaz ile olimpiyat madalyası

İstanbul’da aralık ayında yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan Tuğçenaz Sürmeneli, AA muhabirine, teknik direktörleri Cahit Süme yönetiminde çalışmalarının iyi şekilde gittiğini belirtti.

Takım olarak dünya şampiyonasından güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade eden Sürmeneli, "İkizim Busenaz’ın yolundan ilerliyorum. Ben ondan sonra boks sporu ile tanıştım. Onun gibi başarılı olmak için çalışıyorum. İnşallah ben de ilk olarak dünya şampiyonu olacağım." dedi.

Tuğçenaz Sürmeneli, Busenaz’ın kendisine yardımcı olduğunu anlatarak, "Bana soruyorlar ’İdolün kim?’ diye. ’Busenaz’ diyorum. O ne yapıyorsa onu yapıyorum. Aynı antrenmanları yapıyoruz. Tesislerde birlikte kalıyoruz. Onun şampiyonluğu bizi çok gururlandırdı. İnşallah ben de ülkeme madalyalar getiririm." ifadesini kullandı.

"Kıskanılacak bir şey yok"

Busenaz Sürmeneli’nin olimpiyat şampiyonu olmasının kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Tuğçenaz, "Bana soruyorlar, ’Kardeşini kıskanıyor musun diye?’ Bunda kıskanılacak bir şey yok. Belki de ben şampiyon olsam daha az mutlu olurum. Busenaz’ı ve Cahit hocamı tekrar kutluyorum." diye konuştu.

Tuğçenaz Sürmeneli, kendisinin de olimpiyat hayalinin bulunduğuna işaret ederek, "Benim hedeflerim 2024 Olimpiyatları’na Cahit hocam ve Busenaz ile birlikte gitmek. En büyük hayalim Busenaz ile 2024 Paris Olimpiyatları’ndan ikiz ikiz altın madalya alarak geri dönmek." dedi.