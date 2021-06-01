Fanatik Galatasaraylı olan ve yaptığı futbol paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğçe Aral, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis'i kutladı. Fransız golcünün takım arkadaşlarıyla beraber kupa pozunu kişisel sosyal medya hesabından alıntılayan Aral, ''Tebrik ederim kardeşim'' notunu düştü ve 'kral tacı' emojisi kullandı.

Al Hilal formasıyla ligde çıktığı 29 maçta 22 gol atıp 4 de asist yapan 35 yaşındaki golcü, takımının başarısından en büyük pay sahiplerinden biri olurken Arabistan Ligi'ndeki ikinci şampiyonluk sevincini yaşadı.

35 yaşındaki forvet, attığı 22 golle şampiyonluğu getiren isimlerin başında geldi.

2017/18 Galatasaray'da forma giyen Gomis, Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı ve Sarı Kırmızılı ekibin şampiyon tamamladığı sezonu gol kralı olarak tamamladı.







