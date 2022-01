Modelliğin yanı sıra müzik kariyeri de olan, hem yurt içi hem de yurt dışında birçok ünlü markanın katalog çekimlerinde boy gösteren Tuğçe Aral'ın kariyeri merak konusu. 2010 yılında modellik kariyerine adım atan 2014'te Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci olarak “Kraliçe” unvanı alan ünlü isim, aynı zamanda bugüne kadar 16 ayrı modellik ve güzellik yarışmasında Jüri Üyesi olarak yer aldı. Tuğçe Aral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğçe Aral'ın boyu kaç? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Tuğçe Aral, 19 Ocak 1991’de İstanbul’da doğdu. Gürcistan göçmeni ve Karadenizli bir ailenin kızı olan Aral, ilkokul, orta okul ve liseyi İstanbul’da tamamladı, Çemberlitaş Kız Lisesi’nde yabancı dil bölümünü dereceyle bitirdi. Ünlü isim, lisans eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı, üniversite hayatı boyunca farklı kurumlarda İngilizce öğretmenliği yaptı.

2010 yılında modellik kariyerine adım atan Tuğçe Aral, 2013 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında Best Swimsuit seçildi, 2014’te Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci olarak “Kraliçe” unvanı aldı. 118 cm bacak boyuna sahip olan Tuğçe Aral, “bayan bacak” unvanını aldı. Ardından ünlü birçok tasarımcının özel tasarım defilelerinde, ünlü markaların defilelerinde, Haute Couture defilelerde ve İstanbul Fashion Week defilelerinde podyuma çıktı.

Yine aynı yıl tiyatro, diksiyon ve sunuculuk eğitimleri aldı, ödül geceleri ve televizyon kanallarında kısa süreli sunuculuk yaptı. Modellik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok ünlü markanın katalog çekimlerinde boy gösterdi.

Tescilli güzel Tuğçe Aral, bugüne kadar 16 ayrı modellik ve güzellik yarışmasında Jüri Üyesi olarak yer aldı. Modelliğin yanı sıra müzik kariyeri de olan Aral, aynı zamanda sunuculuk da yapmaktadır. 1.78 boyunda olan Aral’ın bedel ölçüleri ise 90-59-92’dir.