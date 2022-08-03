Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya döndü! Jose Mourinho'nun ekibinde...
Daha önce Roma'nın U15 takımını çalıştıran Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş yeniden Sarı-Kırmızılılar'a döndü. Son olarak İtalya'da Spezia 19 Yaş Altı Takımı'nın başında olan 32 yaşındaki çalıştırıcı, artık Roma'nın 18 yaş altı takımını çalıştıracak. İşte detaylar...
2016-2017'de Galatasaray 'da altyapı antrenörü olan, 17-18 sezonunda ise hem Fatih Terim'in hem de Igor Tudor'un yardımcılıklarını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, Sarı-Kırmızılılar'dan ayrıldıktan sonra Roma'nın U15 Takımı'nın başına geçmişti. Cesur ve kritik bir kararla kariyerini yönlendiren genç hoca, Roma'yı o yaş grubunda şampiyonluğa ulaştırınca Spezia'nın U19 Takımı'nı devralmıştı.
32 yaşındaki hoca, 1 yıllık aranın ardından Roma'ya geri döndü. Tanrıvermiş artık Sarı-Kırmızılılar'ın U18 Takımı'nı çalıştıracak.
Türk teknik adam ayrıca Roma Futbol A Takımı'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun geniş ekibinde de yer alacak.