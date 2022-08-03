2016-2017'de Galatasaray 'da altyapı antrenörü olan, 17-18 sezonunda ise hem Fatih Terim'in hem de Igor Tudor'un yardımcılıklarını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, Sarı-Kırmızılılar'dan ayrıldıktan sonra Roma'nın U15 Takımı'nın başına geçmişti. Cesur ve kritik bir kararla kariyerini yönlendiren genç hoca, Roma'yı o yaş grubunda şampiyonluğa ulaştırınca Spezia'nın U19 Takımı'nı devralmıştı.





32 yaşındaki hoca, 1 yıllık aranın ardından Roma'ya geri döndü. Tanrıvermiş artık Sarı-Kırmızılılar'ın U18 Takımı'nı çalıştıracak.

Türk teknik adam ayrıca Roma Futbol A Takımı'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun geniş ekibinde de yer alacak.