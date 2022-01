Tuğberk Tanrıvermiş, FANATiK’e konuştu. 'Galatasaray'...

Uzun yıllar Galatasaray ’da çalıştıktan sonra İtalya’ya giden, Roma’nın U15 Takımı’nda şampiyonluklar yaşayan Tuğberk Tanrıvermiş, bu sezon başında Spezia U19’un başına geçti. İtalya Ligi Serie A ile diğer alt yaş kategorilerinde küme düşmemeye oynayan kulübün, şu an şampiyonluğa oynayan tek hocası konumunda yer alan Türk teknik adam bizi kırmadı, hakkında merak edilenleri ve hedeflerini sadece FANATİK’le paylaştı.

‘Fiorentina da istemişti’

* Roma gibi bir kulüpten neden ayrıldınız?

“Roma, İtalya’da sadece oyuncu değil, hoca da yetiştiren çok büyük bir kulüp. Serie A’daki birçok teknik adamın geçmişinde zaten Roma var. 3 sene buradaydım ve daha uzun süre de kalabilirdim. Fiorentina’dan çok ciddi bir teklif aldım. Ancak Spezia’nın teklifi, kendimi daha çok geliştirmem adına daha uygundu. Kulüp, U19 Takımı’na ciddi bir yatırım yaptı ve bana güvendi.”

‘Çalışma şeklimizi değiştirdik’

* Spezia’da nasıl bir sezon geçiriyorsunuz?

“Sezona istediğimiz gibi başlamadık ve 4 maç sonra çalışma şeklimizi değiştirdik. Savunmayı çok iyi yapan ve sahaya iyi yayılan bir takım olduk. Bunun sonucunda 4. sıraya kadar yükseldik ve son 8 maçın 5’inde gol yemedik. Spezia’nın beni seçmesinin bir nedeni var. Yapı olarak şampiyonluğa oynayan bir tarza sahibim. Spezia, birçok kategoride alt sıralara oynayabilir ama takımıma önemli bir yatırım yaptı. Umarım sezon sonuna kadar şampiyonluk hedefimizi sürdürebiliriz.”

‘Sabırlı olmayı öğrendim’

* Yabancı hocalara kapalı İtalyan futboluna nasıl uyum sağladınız?

“Burada 4. sezonumu geçiriyorum. Türkiye’den yurt dışında benden fazla görev yapan bir hoca yok. İtalya’nın bir futbol kültürü var. Sisteme adapte olmak için dili konuşmak, yaşam tarzına ve kültürüne ayak uydurmak, çalışkanlığınızla birlikte sonuçlarla kendinizi kabul ettirmeniz gerek. Çalışkanlığım, disiplinim ve olaya bakış açım değişmedi ama burada gerçekten sabırlı bir insan olmayı öğrendim.”

‘Bence en iyisi İnter...’

* İtalya’da futbola bakış açısı ve kalite ne seviyede?

“Futbol burada en popüler spor. Taktik anlamında en iyi yerdeyim. Kaliteli oyuncuların gelişimi ve futboldaki değişim, geçmişte temposu düşük Serie A’nın ve hatta Serie B‘nin çok daha izlenilebilir bir lig olmasını sağladı. Serie A’da hem hücum hem de savunmada anlamında en iyisi İnter. Kısıtlı kadrosuna rağmen zirveye oynayan Pioli’li Milan da çok iyi. Atalanta ise önde baskı ve mücadele anlamında, Avrupa’nın en iyi takımı.”

‘Hakan en iyilerden biri’

* Serie A’daki Türk oyuncular için neler söylersiniz?

“Son dönemde oyuncularımızın buradaki dakikaları çok arttı. Şu an Hakan Çalhanoğlu, Çizme’nin en iyi 3-4 futbolcusundan biri. Kaan Ayhan ve Koray Günter gibi isimler de, savunma oyununa çabuk adapte oldular. Umarım tüm futbolcularımız çok başarılı olur.”

‘Doğru adımlar atıyorum’

* Türkiye’ye dönme planınız var mı?

“Yakın zamanda Süper Lig’den ciddi teklifler aldım. Tabii ki ne olacağını bilemem ama şu aşamada Türkiye’ye dönmek gibi bir planım yok. Kariyerime İtalya’da devam ederek doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Artık U18-U19 seviyelerini çalıştırdığım İtalya’da, önümüzdeki yıllarda A Takım’da hocalık yapmak istiyorum.”

‘Türk futbolu karmaşık’

* Türkfutbolu, İtalya’dan nasıl görünüyor?

“Ne yazık ki bir gerileme söz konusu. En büyük neden; ekonomik anlamda Avrupa ile aramızdaki uçurum. Türk futbolu; yetenekli oyuncuların çok fazla olduğu, ancak taktik anlamda anlaşılır bir düzenin olmadığı karmaşık bir yapı olarak gözüküyor. Ayrıca fiziksel anlamda da Avrupa’nın gerisinde kaldığı bir gerçek.”

‘ Milli Takım ’dan ayrıldım çünkü...’

*A Milli Takım teknik ekibine çağrıldınız ancak sonra neler yaşandı?

“Öncelikle ben teknik direktörlüğe İtalya’da devam ediyorum. Eğer Milli Takım’la böyle bir düşünce olsaydı, Spezia ile birlikte olacaktı. Ancak bunun çok da mümkün olamayacağını gördükten sonra, tamamen İtalya’ya odaklanmış durumdayım. Orada Hamit Altıntop gibi Türk futbolu için büyük bir şans gördüğüm bir yönetici ve çok sevdiğim bir dostum var. Tek isteğim, onun çok başarılı olması.”

'Destekleri için teşekkürler'

*Taraftarlar, gelecekte sizi Galatasaray’ın başında görmek istiyor. Yorumunuz nedir?

“Öncelikle Galatasaray ve Türkiye’deki tüm futbolseverlere İtalya’ya geldiğimden beri verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Galatasaray’ı çok seven bir teknik adam ve çok iyi bir Galatasaraylı olarak, aynı düşüncelere sahibim. Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın her kademesinde çalıştım, bu kulübün içinden yetiştim. Galatasaray taraftarının her mesajı, her desteği; ben ve ailem adına büyük bir gurur kaynağı.”