Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tuğba Melis Türk, bugün açıklanan Survivor 2020 yarışmacı kadrosu ile birlikte gündeme geldi. Tuğba Melis Türk, 16 Şubat'ta başlayacak Survivor'da Ünlüler takımının kadrosunda yer alıyor. İşte Tuğba Melis Türk ile ilgili detaylar
Tuğba Melis Türk kimdir sorusu Survivor Ünlüler takımı kadrosunun açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2011 yılında katıldığı Best Model Of Turkey'de birinci olan Tuğba Melis Türk bu süre zarfının ardından birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. 7 Eylül 1990 yılında Bulgaristan'ın Sofya ilçesinde dünyaya gelen Tuğba Melis Türk, birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. İşte Tuğba Melis Türk hakkında merak edilenler...
TUĞBA MELİS TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ
Hayatta Olmaz (2019)
Tutsak (2017) Nazlı
Fazilet Hanım ve Kızları (2017) Nil
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016) Katherina
Kara Ekmek (2015-2016) Canan
Kaçak (2015) Zeynep (sadece son bölüm)
Şimdi Onlar Düşünsün (2014) Özge 4-7.Bölüm
Merhamet (2013-2014) Melike
Hatasız Kul Olmaz (2014) Duygu
Sana Bir Sır Vereceğim (2014) Deniz
Leyla ile Mecnun (dizi)(2013) Peri Kızı (Taş Bebek)
Krem(2012-2013) şelale
Kolpaçino: Bomba (2011)
Cehennem 3D (2010)
Sevgili Düşmanım (2008) Ezgi
Annem (2007) Başak
Senin Uğruna (2007) Emel
Arka Sokaklar (2006) Nesrin
Büyük Buluşma (2004) Yasemin
Adını Feriha Koydum (2012) Rüya Çelik (konuk oyuncu)
Bitmesin (2012)
Kara Ekmek - Canan (konuk oyuncu)
Bez Bebek - konuk oyuncu