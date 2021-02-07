Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Tugay Kerimoğlu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli futbol isimlerinden biridir. Sadece Galatasaray'da değil aynı zamanda Avrupa'daki futbolu ile başarılı bir kariyer geçiren tecrübeli oyuncu, milli takımlarda da çok önemli başarılara imza attı. Tanınan bir isim olması ile beraber internetten de sık araştırılan oyunculardan biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle orta sahadaki yetenekleri ve becerileri ile beraber, oyun kurucu vizyonu üzerinden döneminin en özel oyuncularından biriydi.

Tugay Kerimoğlu nereli?

Tugay Kerimoğlu 24 Ağustos 1970 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde görev alan ve bu görevi en iyi şekilde gerçekleştiren tecrübeli oyuncu, çocukluk ve gençlik döneminin bir kısmını da Trabzon'da geçirdi. Özellikle kısa süre içerisinde yeteneği keşfedilen Tugay Kerimoğlu, çok fazla zaman geçmeden Galatasaray altyapısı ile muhteşem geçecek futbol kariyerine başladı.

Tugay Kerimoğlu kaç yaşında?

En çok merak edilen konulardan biri Tugay Kerimoğlu'nun kaç yaşında olmasıdır. 24 Ağustos 1970 tarihinde dolması ile beraber şu an 51 yaşında olan tecrübeli oyuncu, teknik direktör görevi ile futbol yaşamına devam ediyor. Özellikle oyun kurucu vizyonu ve futbol tecrübesi ile beraber günümüzde futbola önemli oranda katkı sağlamaya devam etmektedir. Sadece futbolu değil aynı zamanda karakterli ve saygılı olması ile futbol kesiminden herkesin sevgisini kazanmış en önemli isimlerden biridir. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük çalışmalarına başlayan Tugay Kerimoğlu, şu an 51 yaşında ve bunu gerçekleştirmeye devam ediyor.

Tugay Kerimoğlu hangi takımlarda oynadı?

Tugay Kerimoğlu'nun futbol kariyeri çok önemli başarılarla dolu. Özellikle futbola Galatasaray'ın altyapısında başlayan oyuncu, kısa süre içerisinde kendini göstermeyi başardı. Böylece alt yaş gruplarında milli takımada çağrıldı ve defalarca forma giydi. Fazla zaman geçmeden 1987-88 ya da Galatasaray A takımına yükselmeyi Başaran Tugay Kerimoğlu, ilk profesyonel maçını da Çaykur Rizespor takımına karşı gerçekleştirdi. O sezon toplamda 4 maça çıkan Tugay Kerimoğlu henüz ilk sezonunda şampiyonluk gördü.

Uzun yıllar Galatasaray formasını terleten ve çok önemli başarılar elde ederek Galatasaray tarihine geçen Tugay Kerimoğlu, daha sonra Avrupa'ya açıldı ve İskoçya'nın yolunu tuttu. Ilk sezonda Class Glasgow Rangers takımı ile gösterdiği muhteşem performansın ardından bu defa İngiltere'ye transfer oldu ve Blackburn Rovers takımında oynamaya başladı. Burada toplamda 8 sezon geçiren oyuncu, aynı şekilde futbol kariyerini de burada son verdi.

Tugay Kerimoğlu futbolu ne zaman bıraktı?

1 Temmuz 2009 tarihinde futbol kariyerine Blackburn takımında son veren Tugay Kerimoğlu, daha sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Profesyonel futbol yaşamı boyunca farkı takımlarda değişik maaşlar alan tecrübeli yetenek, aynı zamanda transferleri ile oynadığı takımlara iyi paralar kazandırdı. Futbol hayatının ardından ilk olarak Galatasaray’da yardımcı antrenör olarak başlayan Tugay Kerimoğlu, bu kariyerine İngiltere'de devam etti.

Tugay Kerimoğlu Milli Takım kariyeri

1996 tarihinden 2003 yılına kadar milli takım formasını giyen Tugay Kerimoğlu, Bu dönem içerisinde vazgeçilmez oyuncular arasına girdi. Özellikle Euro 2000 ile beraber Dünya Kupası 2002 senesinde unutulmaz bir performans gösteren oyuncu, o dönem milli takımı başarıları arasında tarihe geçti.

Türk Milli Takımı 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar çıkarken, Tugay Kerimoğlu orta sahanın vazgeçilmez oyuncuları içerisinde yer alıyordu. O dönemin efsane kadrosunda bulunan yetenekli oyuncu, farklı yaş grupları kapsamında defalarca milli takım formasını giyen önemli isimlerden biridir. Günümüzde ise şu an teknik direktörlük kariyeri ile başarılı bir dönem geçiriyor.