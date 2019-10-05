'Tugay Kerimoğlu günde 20 sigara içerdi!'

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsanevi isimlerinden Tugay Kerimoğlu hakkında Blackburn Rovers'ta birlikte oynadığı eski İngiliz santrfor Matt Jansen'den gündem yaratan itiraflar geldi. Ada'da yayım yapan The Athletic sitesine konuşan 41 yaşındaki eski golcü, "muhteşem oyuncu" tiplemesi için örnek gösterdiği Tugay'ın pek bilinmeyen bir özelliğinden bahsetti.

Blackburn efsanesinin oyun zekasına vurgu yapan Jansen, "Tugay'ın ne hızı ne de dayanıklılığı vardı. Tek kelime İngilizcesi ya vardı ya yoktu. Ancak o kadar çok sigara içerdi ki adeta baca gibiydi. Günde en az 20 sigara tüttürürdü. Ancak Blackburn için inanılmaz bir futbolcuydu. Onun çok zor koşabildiğini zannediyordum. Ne var ki oyunu inanılmaz iyi okuyordu." ifadelerini kullandı.

Tugay'ın bazı maçlarda adeta şov yaptığını söyleyen Jansen, sözlerini "İnanılmaz bir oyun görüşüne sahipti. Şu ana dek birlikte oynadığım en iyi oyuncu kendisidir. Gerçekten çok klas bir futbolcuydu. O, sporcuların istedikleri gibi yaşayabildikleri bir dönemin yıldızı. Bu yüzden hiç kimse Tugay'dan sigarayı bırakmasını istemedi. Soyunma odasında tütün kokar, sahada şovunu yapardı." cümleleriyle tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler