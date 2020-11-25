Tugay Kaan Numanoğlu bu sezon Süper Lig'de boy göstermeye başlayan hakemlerden biri konumunda. 2007'den bu yana Süper Lig hakemi sıfatı taşımasına rağmen en dikkat çekici atamalarını bu sezon yaşadı. Geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman VAR hakemi ve 4. hakem olarak görev yapan Numanoğlu, beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Serdar Tatlı başkanlığında kurulan Merkez Hakem Kurulu'nun genç isimlere önem verme politikasının sonucunda sıkça görev almaya başladı. Başarılı maçları sonrası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine atanma hakkı kazandı. Peki Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl? Bu soruların yanıtlarını hazırladık. Tugay Kaan Numanoğlu'nun 1980'li yıllarda Malatyaspor forması giyen eski bir futbolcunun oğlu olması dikkat çekiyor.

Tugay Kuan Numanoğlu nereli, kaç yaşında?

Tugay Kuan Numanoğlu, 1986 doğumludur ve 20 yaşından bu yana hakem olarak görev yapmaktadır. Ankara doğumludur. Eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuğunun en büyüğüdür. 34 yaşındaki hakem, Ankara doğumlu. Tugay Kaan Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlamıştır. Sonrasında hakem olmayı tercih etmiş ve hakemlik kariyerine adım atmıştır.

Tugay Kuan Numanoğlu hangi maçları yönetti?

Numanoğlu, 2006 yılından bu yana tam 14 yıldır çeşitli klasmanlarda hakemlik yapmıştır. İstanbul bölgesi üst klasman hakemidir. Özel bir şirkette yöneticilik yapmaktadır. Tugay Kan Numanoğlu, bu sezon Süper Lig maçlarında orta hakem, VAR hakemi ve 4. hakem olarak başarılı yönetimleriyle dikkat çekmiştir. Numanoğlu, Galatasaray 'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Başakşehir maçında 4. hakem olarak görev yapmıştır. Numanoğlu, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 devirdiği mücadelede de 4. hakem olarak saha kenarında yer almıştır.

Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig'deki son görevini 8 Kasım'da almıştır. 34 yaşındaki hakem Kayserispor'un evinde Hatayspor'a 1-0 kaybettiği mücadelede VAR hakemi olarak Riva'daki VAR merkezinde görev yapmıştır.