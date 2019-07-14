Siyah-Beyazlı formayla sadece 1 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla kalitesini gösteren Dorukhan Toköz, önce A Milli Takım’a yükselmiş ardından transfer döneminin gözdeleri arasına girmişti. İtalya Serie A’dan; Genoa, Udinese ve Torino’nun radarında bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için ön plana çıkan kulübün Udinese olduğu öğrenildi.

Son olarak Beşiktaş’a 6 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro da bonus içeren bir teklif sunan Udinese’nin olumsuz yanıt almasının ardından yeni bir öneri hazırlığında olduğu kaydedildi. Udinese teknik direktörü İgor Tudor’un ısrarla alınmasını istediği Dorukhan için kulübünün, teklifi daha da yukarı çekeceği bildirildi.

Hazırlık maçından önce...

Dorukhan için ilk etapta 10 milyon Euro’da ısrarcı olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, pazarlıklarda 9 milyon Euro’ya kadar indiği öğrenildi. İtalyan ekibinin, 2 Ağustos’ta Avusturya’da oynanacak olan Udinese-Beşiktaş hazırlık maçı öncesi transferi bitirmek istediği kaydedildi.

Süleyman Hatısaru