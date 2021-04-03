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Tuchel'in Chelsea'deki serisi sona erdi

Chelsea, Premier Lig'de konuk ettiği West Bromwich Albion'a 5-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde 10 maç sonra mağlup olan Londra ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel de Chelsea'deki ilk mağlubiyetini aldı.

03 Nisan 2021, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Tuchel'in Chelsea'deki serisi sona erdi

Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in Chelsea'deki yenilmezlik serisi sona erdi. 

Frank Lampard'ın yerine takımın başına geçen ve 27 Ocak'ta Premier Lig'de ilk maçına çıkan Tuchel, Wolverhampton ile 0-0 berabere kalmıştı. Premier Lig kariyerine bu maçla başlayan 47 yaşındaki teknik adam, West Bromwich Albion karşılaşmasına kadar 10 lig maçında Chelsea'nin başında yer aldı. 10 maçta 6 galibiyet alan Alman çalıştırıcı 4 beraberlik almış ve yenilgi yüzü görmemmişti. 

Thomas Tuchel öte yandan, İngilitere Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet almıştı. West Bromwich Albion karşısında ağır bir mağlubiyet alan Chelsea'de bu yenilgi, Tuchel'in de Londra ekibindeki ilk mağlubiyeti oldu.


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