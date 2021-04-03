Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in Chelsea'deki yenilmezlik serisi sona erdi.

Frank Lampard'ın yerine takımın başına geçen ve 27 Ocak'ta Premier Lig'de ilk maçına çıkan Tuchel, Wolverhampton ile 0-0 berabere kalmıştı. Premier Lig kariyerine bu maçla başlayan 47 yaşındaki teknik adam, West Bromwich Albion karşılaşmasına kadar 10 lig maçında Chelsea'nin başında yer aldı. 10 maçta 6 galibiyet alan Alman çalıştırıcı 4 beraberlik almış ve yenilgi yüzü görmemmişti.

Thomas Tuchel öte yandan, İngilitere Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet almıştı. West Bromwich Albion karşısında ağır bir mağlubiyet alan Chelsea'de bu yenilgi, Tuchel'in de Londra ekibindeki ilk mağlubiyeti oldu.



