Chelsea teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, Villarreal ile oynanan UEFA Süper Kupası'nda flaş bir değişiklik yaptı. Maçın normal süresi 1-1 biterken uzatmalara geçildi. Mücadele boyunca etkili olan kaleci Mendy'i 120.dakika bitmek üzere iken değiştiren Tuchel oyuna yedek kaleci Kepa'yı soktu.





İspanyol kaleci Kepa'da iki kez penaltı kurtarıp Chelsea'nin UEFA Süper Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Van Gaal yapmıştı

Daha önce benzer bir kararı 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal yapmış, oyuna son anlarda soktuğu Tim Krul penaltı kurtarmıştı.