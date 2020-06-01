Karantina döneminde sağlık çalışanlarına verdiği destekle ön plana çıkan Tuba Ünsal, dolabında giymediği tüm kıyafetlerini bir internet sitesi aracılığıyla satışa çıkardı. Satıştan elde edilen gelirin tamamı sağlık çalışlarının ihtiyaçları için kullanılacak.

‘İhtiyacı olanlara gitsin’

Koronavirüs nedeniyle hayatın durduğu dönemde, sadeleşmeye önem verdiğini dile getiren Ünsal, "Dolabımda duracağına, ihtiyacı olanlara derman olsun" dedi. Kızı Sare ve oğlu Civan Mert ile 2.5 aydır izole yaşam sürdüren Ünsal, hayatın normale dönmesiyle sinema ve dizi çalışmalarına yakın zamanda başlamayı planlıyor.