Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun konu hakkındaki yazısı şöyle:

Okurlar, “Tuba Büyüküstün’ün, yeni projesi yok mu?” diye soruyordu. Tam da bunun üzerine bir bilgi geldi. Oyuncu, OG Yapım şirketinin son zamanlarda önemli işlere imza atan Netflix’e çekeceği bir diziyle anlaşmaya vardı gibi... Açıkçası “Olursa güzel bir iş çıkar” dedirtecek bir yapım...

'Biz onu 'İstanbullu Gelin' dizisinden tanıyoruz'

‘Camdaki Kız’ romanının dizi uyarlaması... Çok satan kitaplar arasında... Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu... Kendisi önemli bir psikiyatr. Özetle, yaşama dair romanlarıyla ses getiren bir isim. Biz onu, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden tanıyoruz. Bu yapım, yazarın ‘Hayata Dön’ romanından uyarlanmıştı.