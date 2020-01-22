TTT Riga-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maç sonucu: 83-51

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk olduğu Letonya temsilcisi TTT Riga’ya’ya 83-51 yenildi.

22 Ocak 2020, Çarşamba 23:56 Son Güncelleme:
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TTT Riga-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maç sonucu: 83-51

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Letonya temsilcisi TTT Riga’ya’ya konuk oldu.

Letonya’nın başkenti Riga’daki Olimpiyat Spor Merkezi’nde oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi TTT Riga, ilk çeyreğini 23-14 önde geçtiği karşılaşmanın devre arasına da 42-32 üstünlükle girdi.

Maçın kalan bölümünde de aradaki skor farkını açan TTT Riga, üçüncü periyotunu 66-45 önde götürdüğü mücadeleyi 83-51 kazandı.

Bu sonuçla TTT Riga gruptaki 3. galibiyetine ulaşırken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise 9. yenilgisini yaşadı.

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