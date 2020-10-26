TTF Başkanı Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olmak için projeler üretiyoruz

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen İstanbul Challenger TED Open, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonlarından İstanbul Challenger TED Open'ın pandemi döneminde gerçekleştirilen uluslararası bir turnuva olduğunun altını çizen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi sporcularının yer almasından dolayı takdirle karşılandıklarını dile getirdi. Uluslararası turnuvaların devam edeceğini de belirten Cengiz Durmuş, ulusal organizasyonlara da önem verdiklerini ve önümüzdeki günlerde Şırnak'ta Cudi Cup'ı gerçekleştireceklerini kaydetti.

''SPORCU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR''

1946 yılında başlayan turnuvanın bu sene 72'ncisinin düzenlendiğini hatırlatan Cengiz Durmuş, ''Muhteşem bir turnuva ve dünyanın en iyi sporcularının buraya geldiğini biliyoruz. Biz de tenis ülkesi olmak ve dünyanın iyileri arasında yerimizi alabilmek adına yıllardır projeler üretip, turnuvalar düzenliyoruz. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin eğitimlerini en üst seviyede tutuyoruz. Sporcu yetiştirmek için de çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

''SPORCULARIMIZ ŞAMPİYONA YAKIN DÜZEYDE OYNUYORLAR''

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını hatırlatan Cengiz Durmuş, ''Buna rağmen ülkesinde bu şansı yakalamak, dünyanın en iyi sporcuları ile antrenman yapabilmek, onlarla maç yapabilmek ve onları da izleyebilmek altyapıya çok özel örnekler oluyor. Bu turnuvalar bizim için hem kendi ülkemizde etkinlik yapabilmek adına, hem de kendi ülkemizin sporcularını en iyi seviyeye çıkarabilmek adına şans verdiğini söyleyebilirim. Bu turnuvada Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün, Cengiz Aksu ve Koray Kırcı da mücadele etti ve çok güzel maçlar çıkardılar. İnanın şampiyona yakın düzeyde oynuyorlar. Elbette biraz çalışmamız gerektiğini gördük.

Antrenörlerimizle beraber daha çok çalışacağız ama en önemlisi biz bir branş olarak tenisin uluslararası arenada hem ülkemizin tanıtılması anlamında, hem de sporcularımızın gelişimi anlamında bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu turnuvaları organize eden özellikle Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübümüz ev sahipliği yaptı. Muhteşem organizasyona büyük fedakarlık gösterdiler ve sponsorluklar bulamadığımız dönemde özveri örneği gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

''DÜNYANIN EN İYİ SPORCULARINI YETİŞTİRDİĞİMİZİ GÖSTERDİK''

Cengiz Durmuş, TTF olarak dünyanın en iyi sporcularını yetiştirip, en iyi organizasyonları yapabildiklerini gösterdiklerini ifade ederek, ''Kulüplerimizin bu organizasyonlara daha çok katılım sağladığında sponsorlarımız da daha çok ilgi gösteriyor. Özellikle Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Federasyonumuz uluslararası alanda çok iyi tesislere kavuştu. İlde, ilçede, mahallede, sokakta tenisin oynanmasını istiyoruz. Çok yakın zamanda önümüzdeki ay içerisinde Şırnak'ta Cudi Cup'a gidiyoruz. Tüm tenis severleri Cudi'nin o güzel eteklerine bekliyoruz. Şırnak Valimiz ve Belediye başkanımız, Spor Bakanlığımızın desteği ile muhteşem tenis kortları yaptı. Türkiye'nin her noktasında tenis oynanabileceğini gördük. O açıdan oralardan buralara sporcularımızın geleceğinin yol haritasını çiziyoruz. Esasında bir güzergah belirliyoruz. Orada başlayıp burada final oynasınlar istiyoruz. Hayalimiz, hedefimiz budur. Bunlar da umarım günün birinde gerçekleşecektir'' şeklinde konuştu.

''TÜRK TENİSÇİLERİNİN DAHA DA DEĞER KAZANMASINI İSTİYORUZ''

Tenisin gelişimi yolunda önemli projeler yaptıklarını ve Türk tenisçilerinin daha da değer kazanmasını istediklerini vurgulayan Cengiz Durmuş, ''Bugünkü seviyeleri, kendi özverileri ve çalışmaları ile oldu. Tenisçilerimizin yüreklerine ve emeklerine sağlık. Kulüpleri, antrenörleri ve federasyon olarak elimizden geldiğince en iyisini en iyi noktada tutuyoruz. Bakanlığımız bu noktada olimpik kapsamda sporcularımızı destekliyor. TOHM kapsamında sporcularımızı destekliyor. Yani geleceğin olimpiyatlarına hazırlanan güzel sistemler geliştiriyoruz. Tabii ki yetersiz, biz bu turnuvada şampiyon olmak isteriz. Geçen yıllarda Çağla'nın İstanbul Cup'ta şampiyon olduğu gibi İstanbul Challenger'da da kendi çocuğumuz şampiyon olsun isteriz. İlerleyen günlerde de olacaktır inşallah. Daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Daha çok yetenekli sporcuya ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu konuda eğitim sistemimiz çok önemli. Yine Spor Bakanlığımıza, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü 52 üniversite ile anlaşma yaparak özellikle çocuklarımızın tam böyle kırılma noktasında okulu tercih ettiklerini biliyoruz. 14 yaşından sonra okullara dönüyorlar, üniversite gelecekleri kaygısıyla. Şimdi o kaygılar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bu konuda daha iyi şartlar oluşacak, bunu görüyoruz. Bizim eğitim sistemimiz de bu konuda bizi desteklemiş olacak sponsorluk anlamında da. Biz yaptıkça, başardıkça bu herkesin kazanabileceği bir sistem. Herkes karşılığını görebildiği bir sisteme yatırım yapmak istiyor. Sponsorlarımız da bu konuda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İnşallah bu dünyanın başının belası olan virüs ortadan kalkar ve biz de sponsorumuz da eğitim anlayışımıza, altyapıdaki gelişimimize hiç ara vermeden devam ederiz. Ama daha da iyi şartlarda daha da büyük imkanlarla büyük başarılar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Biz Bakanlığımızın özellikle 18 yaş altı altyapıya yönelik desteklerine, talimatlarına Covid-19'a göre güncelledik. Şimdi artık illerde turnuva yapıyoruz, bu ay içerisinde turnuvalarımıza doğal olarak illerde başlayıp pandemi sürecinde etkiyi en aza indirebilmek için bölgesel turnuvalardan sonra finale getiriyoruz. Çalışmaları bu şekilde devam ettirerek, günün şartlarına uygun ara vermeden devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

''ULUSLARARASI TURNUVALAR OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN''

Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası ile ilgili de bilgiler veren Cengiz Durmuş, 20 yıldır bu organizasyonu yaptıklarını belirterek, ''TED'in düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Kızları Turnuvası, uluslararası bir turnuva. Uluslararası turnuvalar bizim olmazsa olmazlarımızdan. Salı günü de inşallah onun basın toplantısı yapacağız. Önümüzdeki hafta yeni bir uluslararası turnuva etkinliğimiz burada devam edecek. Antalya'da da yine uluslararası turnuvalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. 2021'de de planlarımız var inşallah. 2019 yılında da yani pandemiden önce biz 601 tane turnuva yapmışız. 365 günü düşündüğümüzde günde aşağı yukarı 2 tane turnuva yapmış gibi bir duruma geliyor. Tenisin özellikle pandemide tercih edilebileceğini zaten tespit etmiştik ve bugün de onu görüyoruz. Çok büyük bir katılım var. Oyuncularımız da çok hızlı bir şekilde gelişiyor, oyuncularımız hızlı bir şekilde artıyor. Biz de bunun önünü açmak için projeler yapıyoruz'' dedi.

''OLİMPİYATLARI ZORLAYAN SPORCULARIMIZ KENDİ EVİNDE OYNAYARAK, PUAN ALIP ŞAMPİYON OLMAYI ZORLAYACAKTIR''

Cengiz Durmuş, uluslararası sporcular arasında Türk kadın tenisçilerin de yer alması hakkında ise, ''Çağla Büyükakçay, Pemra Özmen, Berfu Cengiz gibi olimpiyatları zorlayan sporcularımız, Cumhuriyet Kızları Turnuvası'nda kendi evinde oynayarak puan alıp şampiyon olmayı zorlayacaktır'' dedi.

DHA