Gürkan DURLA/BURSA,(DHA)

Bursa'daki Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda erkeklerde Mehmet Mert Urgan, kızlarda ise Esma Gürbüz birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Tenis Turnuvası, Yenigün Tenis Akademi’de gerçekleşti. 98 sporcunun katıldığı turnuvada minik raketler, madalya için kıyasıya rekabet etti. 4 gün boyunca süren turnuvalarda Erkekler’de Yenigün Tenis Akademi’den Mehmet Mert Urgan birinci olurken, Yıldırım Belediyesi’nden Yusuf Ozan Erez ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise Podyum Tenis Kulübü’nden Esma Gürbüz birinci olurken, Yenigün Tenis Akademi’den Defne Aslanbaş ikinci oldu.

MADALYALARINI ALDILAR

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, turnuvayı yakından takip etti. Spora verdiği önem ile bilinen Başkan Erdem ile birlikte Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Renkli bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten Yenigün, tenis branşında Bursa’nın oldukça fazla genç yeteneğe sahip olduğunu ve bu turnuvaların potansiyellerini ortaya çıkardığını kaydetti.

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