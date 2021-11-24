TSYD’den görkemli seminer
TSYD, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru Pepsi işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir’de başlayan Yıldız Futbolcu Seminerleri’nin ikincisi İzmir’de yapıldı.
Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen seminerde A Milli Takım ’ın eski futbolcularından, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Trabzonspor ’un unutulmaz futbolcularından İbrahima Yattara, Uzman Dr. Şerafettin Özdoğan ve ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan Altınordu altyapısındaki genç futbolcu adaylarına deneyimlerini aktardı
Seminere TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve İzmirli gazeteciler de katıldı.