TSYD Yaz Yüzme Okulu kayıtları başladı

TSYD Yaz Yüzme Spor Okulu, spor kültürünü ve spor disiplinini her yaş grubunda ki çocuklara aşılamak, sporu sevdirmek ve bunlar ışığında modern antrenman yöntemlerinden de faydalanarak geleceğe daha sağlıklı gençler yetiştirmek amacında. Yaz Yüzme Okulu koordinatörlüğünü TSYD Yüzme Takımı Antrenörü Mustafa Can tarafından yapılacaktır. Yüzme Okul'unda bu yıl sadece yüzme faaliyeti gerçekleştirilecek ve 5-14 (2005-2014) yaş grupları arası çocuklar alınacak. Eğitimler ise TSYD'nin kapalı havuzunda yapılacak.

İHA