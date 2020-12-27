Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, TSYD Konya Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, Anadolu insanının yaşanan her olayda yardım elini uzattığını, kendilerine destek olan tüm Konyalılara teşekkür etti.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez’de yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan deprem felaketi, tüm yurttaki insanları derinden yaraladı. 2020 yılında ne yazık ki ülkemiz bir çok felaket yaşadı ve yüzlerce insanımızı kaybettik. Yeni yıla girerken, yaşanan bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua ediyoruz" dedi.

Dönmez, yaşanan deprem faciasının ardından devletin mağdur vatandaşlarımızın yardımına hemen koştuğunu anımsatarak, "kendilerinde bir nebze de olsa ihtiyaçları karşılamada destek olmak için kampanya düzenledik. Bu kapsamda Konya Büyükşehir, Meram ve Karatay Belediye Başkanları başta olmak üzere hayırsever ve sporun içerisinde olan işadamlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. 2020 yılında ülke olarak büyük acılar yaşadık. Yeni yıla girerken, bu tür acıların son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.