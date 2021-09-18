TSYD İzmir Masa Tenisi Şampiyonası başlıyor

İZMİR, (DHA)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi ile Masa Tenisi Federasyonu İzmir Temsilciliği işbirliğinde düzenlen 1'inci TSYD İzmir Masa Tenisi Şampiyonası, 18-19 Eylül’de Halkapınar Spor Salonunda yapılacak. İzmir'de masa tenisi sporunun gelişmesine katkı sağlamak bu alanda yeni bir heyecan yaratmak amacını taşıyan turnuvada masa tenisi liginde İzmir’i temsil eden takımların sporcuları kupa için ter dökecek.

MEDYA MENSUPLARI DA YARIŞACAK

Organizasyon kapsamında İzmir'deki basın mensupları da kendi aralarında yarışacak. Masa tenisi meraklısı gazeteciler Halkapınar Spor Salonundaki turnuvaya katılmak için 16 Eylül Perşembe günü saat 17.00’ye kadar TSYD İzmir Şubesine başvurabilecek. Başvuruların ardından eşleşmeler düzenlenecek ve 18-19 Eylül’de turnuva heyecanı başlayacak.