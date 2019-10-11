İşte TSYD'den yapılan açıklama:

Haliç Üniversitesi imzalanan işbirliği çerçevesinde 7 yıldan bu yana eğitim faaliyetlerini TSYD Levent tesislerinde sürdürmektedir. Ne var ki mütevelli heyeti değişen Haliç Üniversitesi o günden bu yana - öğrencilerden milyonlarca lira toplamasına rağmen- derneğimize ait ödemelerini yapmamaktadır. Elektrik ve su borçlarını dahi vermeyen Haliç Üniversitesi’nin TSYD'ye yaklaşık 500 bin lira borcu bulunmaktadır.

Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve bünyesinde yaklaşık 1700 gazeteciyi barındıran Türkiye Spor Yazarları Derneği bu yaşananlardan sonra her zaman yaptığı gibi yasal yollara başvurmuştur. Haliç Üniversitesi’nin borcunu ödemesi için icra takibi başlatmış, Levent'ten tahliyesini istemiştir. Spor Salonunun kapısını kırdıranlardan da ayrıca şikayetçi olmuştur.

Dağ kanunu bu ülke sınırları içinde geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarla yönetilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.