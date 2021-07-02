Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi yönetim kurulu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarete TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Genel Sekreter Engin Aksöz ve Sayman İkbal Turan katıldı. 23 Mart’ta gerçekleşen kongrede üyelerin teveccühüyle güven tazelediğini vurgulayan Ekmekçi, sosyal tesislerin durumu ve yeni dönem projelere dair Başkan Turgay Erdem’e bilgiler verdi.

TSYD Bursa Şubesi’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise kentteki spor organizasyonlarında tek akreditasyon mercii olan derneğin yöneticilerini tebrik ederken, yeni dönemde de belediye olarak işbirliğine açık olduklarını ve gerçekleşecek organizasyonlarda desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

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