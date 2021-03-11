TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat eden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Nihat Uçar için TSYD Ankara Şubesi’nde tören düzenlendi. Törene TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, yönetim kurulu üyeleri, Uçar’ın ailesi, meslektaşları ve spor camiasından isimler katıldı.

Hüseyin Doğru törende yaptığı konuşmada Nihat Uçar’ın zamansız hayata veda ettiğini belirterek "Nihat ağabeyimiz ile güzel projeleri hayata geçirdik. İleriye dönük yine hayallerimiz vardı. Bugün kelimelerin anlamsızlaştığı bir gün. Acımızı tarif etmek çok zor. Nihat ağabeyimizi güler yüzü ve hizmetleri ile her daim anarak yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Uçar’ın Karşıya Mezarlığı’ndaki camide kılınan cenaze namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Cenaze namazının ardından Uçar’ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası Nihat Uçar, Anadolu Ajansından emekli olmuştu.