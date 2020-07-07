TSSF, sınav sonuçlarını açıkladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bir ve iki yıldız dalış eğitmenliği ile rehber dalıcı sınavlarının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, 1-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen sınavlara katılan, bir yıldız dalış eğitmeni 31 adaydan 18’inin, iki yıldız dalış eğitmeni 6 adaydan 2’sinin ve rehber dalıcı 32 adaydan 22’sinin başarılı olduğu ifade edildi.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübünde düzenlenen sınavda katkılarından dolayı sınav direktörüne, denetmenlere, eğitmenlere, jüri ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildiği aktarıldı.