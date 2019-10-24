TSSF, 2019 yılında ilklere imza attı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, 2019 yılında çeşitli kategorilerde ilklere imza attıklarını söyledi. Başkan Özen, federasyon olarak son 10 yıldaki planlı ve programlı çalışmaların ardından ilklerin yaşandığı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikincilikler, üçüncülüklerden ziyade şampiyonlukların fazla olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası’nda 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Özen, "Takımımız finali saliseyle ekol olan Rus Milli Takımı’na kaptırdı. Ruslar şaka yoluyla imada bulundu. Ruslar bize, ’Sizi ensemizde hissettik ve hiç bu kadar korkmamıştık’ dediler." diye konuştu.

TSSF Başkanı Özen, şunları kaydetti:

"Büyükler paletli yüzmede ilk kez bir Avrupa şampiyonluğu kazandık. Su altı hokeyinde de tarihi bir ilki başardık. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Milli Takımı’mız üç kez üst üste şampiyon oldu. Federasyon tarihimizde ve uluslararası bu yaş grubunda dünya tarihinde bir ilke imza attık. Danimarka’da 32’ncisi düzenlenen CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) Zıpkınla Balık Avı Müsabakalarında milli takım tarihinde ilk kez üçüncülük madalyası aldı. Bu başarı Türkiye için bir tarih oldu."

CMAS ile iş birliği

"Kaş Başka" Uluslararası Serbest Dalış Yarışması’nı CMAS ile ortaklaşa gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özen, "Bu şampiyonayı daha büyük bir yarışmaya dönüştürme heveslerimiz var." ifadesini kullandı.

CMAS ile iş birliğinin olumlu bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Özen, "Can kurtarma ve eğitmen sınavlarıyla beraber yeni eğitmenler federasyonumuzun bünyesine katıldı. 2020 yılında da planlı ve programlı çalışmalara devam ederek başarı grafiğini arttırarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Her yıl kazanılan başarıların, sorumluluklarını arttırdığına dikkati çeken Özen, şöyle devam etti:

"Bu madalyalarla ülkemizde su altı sporlarını tanıtmak ve sevdirme konusunda büyük bir başarı kaydettiğimizi düşünüyoruz. Basın ve medya aracılığıyla birçok yerden takdir alıyoruz. Başarılarımız takip ediliyor. Bizimle iletişime geçenler çocuklarını spora yönlendirme konusunda destek istiyorlar. Bu durumdan son derece keyif alıyoruz. Hokey, paletli yüzme branşlarında çok hızlı bir artış var. Antrenörlük kurslarımızla bunları ülkemizin her yerine taşımak istiyoruz. Daha önce müsabaka yapılmamış illerde müsabaka yaparak, branşlarımızı tanıtmayı hedefliyoruz."

"Su altı hokeyinde iyi bir durumdayız"

TSSF Başkanı Şahin Özen, su altı hokeyinde çok iyi bir yerde olduklarını tüm dünyadan kendilerine özel talepler geldiğini vurguladı.

Seviyelerini yükseltmek amacıyla kendileriyle ortak kamp yapmak isteyen yabancı milli takımların bulunduğunu aktaran Özen, "Su altı hokeyinde iyi bir durumdayız. Hem 23 yaş altında hem de büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Sualtı Hokeyi Milli Takımı’mız artık bir dünya markası. Bu yüzden bu spor dalını çok önemsiyoruz." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Özen ayrıca, milli takım oyuncularının diğer ülkelerden davet aldığını ifade ederek, "Uluslararası liglerde oynayarak takdir ve davet alan oyuncularımız var. Ara sezonlarda Fransa, Güney Afrika ve Kolombiya liglerinde Türk oyuncular yer alıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

AA