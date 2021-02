Süper Lig'in 27. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray'a karşı kaybeden, Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe karşısında yıkılan Fenerbahçe ise 51 puanla 3. basamakta. Fırtına, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin ve çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Son haftalarda zirve yarışında kayıplar yaşayan Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor Fenerbahçe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Arena Sport 1 HD (cro) Arena Sport 2 HD (serbia) Az Tv(Azerbaycan) beIN Sport Max 7, beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı) BT Sport Extra Red Button, OTE Sport 7 HD, Sky Sport 8 (Germany) Sport Tv1 (Portugal) Supersport Maximo 1, Viasat Xtra 3

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görevlendirildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemlik görevlerini üstleniyor. Dördüncü hakem olarak Ali Şansalan'ın görev aldığı maçta VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

VAR'da Cüneyt Çakır görev yaparken AVAR hakemleri olarak ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 129. randevu

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 95 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4’er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 128 maçtan 49’unu kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin toplam 162 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe’nin ligdeki 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon’da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 53 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı.

Ligde Trabzon’daki 47 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe ise 17 galibiyet elde etti. Trabzon’da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon’daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti.

Fenerbahçe, deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor

İki takım arasında Trabzon’da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe’nin galibiyeti bulunmuyor.

Trabzon’da 3’ü lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3’ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Trabzonspor’un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016’da 3-0’lık skorla elde etti.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, 2015-2016’da da Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul’daki lig maçını 5-2 kazandı.