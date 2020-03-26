Trump çağırdı Boyd dinlemedi!

Beşiktaş’ın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye’de kalmaya karar verdiğini açıkladı. Koronavirüs sebebiyle yaşanan gelişmelerin ardından Trump’tan gelen bu çağrıya Sports Illustrated Dergisi aracılığıyla yanıt veren Boyd, Türkiye’de kendisini güvende hissettiğini söyledi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, “Ailemden uzaktayım ama burada alıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Ben bu noktada Türkiye’de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Beşiktaş, çok ciddiye alıyor’

Beşiktaş’ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, “Hastalığın Türkiye’deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bukonuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim” dedi.

‘Ligi durdurmak doğru karar’

Türkiye’de çok ciddi önlemler alındığını belirten ABD’li oyuncu, “Zaten önlemleri görmezden gelmek zor. Ligi durdurmak doğru karardı. Futbol buradaki en büyük şey ve çok sayıda insan katılıyor. Lige ara verilmesi çok dikkat çekici bir karar. İnsanlara evde kalmalarını ve güvende olmalarını söylüyoruz” açıklamasını yaptı.

‘Türk insanını seviyorum’

Beşiktaş taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu anlatan Boyd, “Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz. Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım