TRT Spor 2 frekans bilgileri - TRT Spor 2 nasıl izlenir?

TRT'nin daha önceden duyurmuş olduğu ikinci spor kanalı TRT Spor 2 yayın hayatına resmen başladı. Kamu yayıncısı TRT'nin bir parçası olan bu kanal da diğer TRT kanalları gibi şifresiz ve ek ücret ödemeden sporseverler ile buluşuyor. TRT Spor 2'de güreşten masa tenisine, atletizmden ragbiye, badmintondan yüzme ve su topuna kadar bir çok spor dalı ulusal ve uluslararası organizasyonların yayını yapılacak.

TRT Spor 2 frekans bilgileri

TRT Spor 2 frekans bilgileri: Uydu: Türksat 4A 42′

Frekans: 11958

Symbol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

TRT Spor 2 frekans ayarı nasıl yapılır?

TRT Spor 2 kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden ‘Frekans Ekle’ (Bazı cihazlarda ‘Transponder Ekle’, ‘Manuel Kanal Arama’ veya benzeri olabilir) menüsünü açın. ‘Uydu Adı’ kısmında ‘Türksat 4A’yı seçin. Alt kısımda bulunan ‘Frekans’ kısmına 11958 sayısını girdikten sonra ‘Polarizasyon’ kısmını ‘Vertical Dikey’ olarak seçin. ‘Sembol’ kısmına ‘27.500’ sayısını girdikten sonra ‘FEC’ değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.