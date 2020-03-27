TRT EBA TV canlı izle: EBA öğrenci giriş ve şifre alma ekranı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Uzaktan Eğitimin üçüncü gününde milyonlarca öğrenci, EBA TV üzerinden derslerine kaldığı yerden devam edecek. İlkokul, ortaokul, lise eğitiminin verildiği EBA'da Türkçe, Matematik, Edebiyat, Din, Arapça dersleri anlatılıyor. EBA öğrenci şifresi olmayan öğrenciler EBA'ya giriş yapamıyor. Peki EBA öğrenci giriş şifresi nasıl alınacak, EBA şifresini unutanlar ne yapacak? EBA sistemine giriş yapacak olan öğrencilerin "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna basmaları gerekiyor. Sisteme giriş yapan öğrenciler, 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerini görecekler.

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EBA öğrenci giriş ve şifre alma ekranı

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

TRT EBA TV uydu frekans bilgileri

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapıyor. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750