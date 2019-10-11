TRT 1 Şifresiz - Türkiye Arnavutluk canlı yayın

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Fransa ve İzlanda'nın önünde 15 puanla lider durumda bulunan A Milli Takım rakibini yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Türkiye, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

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Maçın 11'leri

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Dermaku, Djimsiti, Veseli, Gjasula, Memushaj, Lenjani, Bare, Manaj, Cikalleshi

Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı’nda oynanan mücadele bu akşam saat 21.45’te başladı ve TRT 1’den naklen yayımlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.