TRT 1 frekans nasıl güncellenir? TRT yeni frekans bilgileri...

Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

Yarın başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, yarın başlayacak. TRT'den yayınlanacak dev kupa, 18 Aralık Pazar günü oynanacak finalle sahibini bulacak. İşte dev turnuvanın yayınlanacağı kanallar...

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar - Ekvador / TRT 1

21 Kasım Pazartesi:

16.00 İngiltere - İran / TRT 1

19.00 Senegal - Hollanda / TRT 1

22.00 ABD - Galler / TRT SPOR

22 Kasım Salı:

13.00 Arjantin - Suudi Arabistan / TRT 1

16.00 Danimarka - Tunus / TRT 1

19.00 Meksika - Polonya / TRT 1

22.00 Fransa - Avustralya / TRT SPOR

23 Kasım Çarşamba:

13.00 Fas - Hırvatistan / TRT 1

16.00 Almanya - Japonya / TRT 1

19.00 İspanya - Kosta Rika / TRT 1

22.00 Belçika - Kanada / TRT 1

24 Kasım Perşembe:

13.00 İsviçre - Kamerun / TRT 1

16.00 Uruguay - Güney Kora / TRT 1

19.00 Portekiz - Gana / TRT 1

22.00 Brezilya - Sırbistan / TRT 1

25 Kasım Cuma:

13.00 Galler - İran / TRT 1

16.00 Katar - Senegal / TRT 1

19.00 Hollanda - Ekvador / TRT 1

22.00 İngiltere - ABD / TRT 1

26 Kasım Cumartesi:

13.00 Tunus - Avustralya / TRT 1

16.00 Polonya - Suudi Arabistan / TRT 1

19.00 Fransa - Danimarka / TRT 1

22.00 Arjantin - Meksika / TRT 1

27 Kasım Pazar:

13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

16.00 Belçika - Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1

28 Kasım Pazartesi:

13.00 Kamerun - Sırbistan / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

16.00 Güney Kore - Gana / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

19.00 Brezilya - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1

22.00 Portekiz - Uruguay / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador - Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Hollanda - Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Galler - İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 İran - ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba:

18.00 Avustralya - Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Tunus - Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Polonya - Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Suudi Arabistan - Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık Perşembe:

18.00 Hırvatistan - Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Kanada - Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Japonya - İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Kosta Rika - Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık Cuma:

18.00 Gana - Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

18.00 Güney Kore - Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Sırbistan - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

22.00 Kamerun - Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar:

FİNAL / TRT 1