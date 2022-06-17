Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, bir dargın bir barışık sevgilisi ve kızı True'nun babası basketbol yıldızı Tristan Thompson ile 2019 yılında ihanet iddiaları sonrası yollarını ayırmıştı. Kızları için bir araya gelen ünlü çiftten Thompson, geçtiğimiz aylarda; kısa süre aşk yaşadığı spor hocası Maralee Nichols'dan bir bebek sahibi olduğunu sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı.

Thompson'ın, Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu yapılan DNA testiyle belli olunca ünlü basketbolcu, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

"EYLEMLERİMİN SORUMLULUĞUNU ÜZERİME ALIYORUM"

Paylaşımında Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğunu kabul eden Thompson, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"KHLOE, SEN BUNLARI HAK ETMİYORSUN"

Tristan Thompson, bu süreçte incittiği ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten de özür diledi. Ünlü basketbolcu, defalarca kez aldatıp sonra da ayrıldığı eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan da özel olarak af diledi. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun!" diye seslendi. Sebep olduğu bu kalp ağrısını ve küçük düşürülmeyi hak etmediğini tekrarlamıştı.

Thompson, Kardashian'a yönelik mesajını; "Sana yıllar boyunca sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var" sözleriyle sürdürmüştü.

ESKİ SEVGİLİSİNE ÖFKE KUSTU

Bu gerçeğin ortaya çıkması 'The Kardashians'ın bu haftaki bölümünde yayınlandı. Yaşadıklarına bir yenisi daha eklenen Khloe Kardashian ise büyük bir şokla sarsıldı ve eski sevgilisine öfke kustu.

Daha önce de aldatıldığı bilinen Khloe bu durum için alışkanlık geliştirdiğini ve bunun daha üzücü olduğunu, "Gerçekten şu an kendi vücudumda değilmiş gibi hissediyorum. Ama bu tarz şeyleri birden fazla kez yaşadığında, buna karşı bir şekilde bağışıklık oluşturuyor gibisiniz ki bu çok üzücü bir şey" diyerek dışa vurdu.

"HER ŞEY YALAN, HER ŞEY MANİPÜLASYON"

Konuşmasına devam eden Khloe, yaptığı şey hakkında eleştirilerini de "Her şey bir yalan, her şey bir manipülasyon. Bu bir aldatmaca. Tristan, bana bunu söylemek için tüm şartlara sahip miydi? Evet. Eğer işin içinde bir bebek olmasaydı, Tristan bana bunu söyler miydi? Hayır. Ve bence bu onun karakteri hakkında çok şey söylüyor" şeklinde sıraladı.

"BU KADAR DA ZOR DEĞİL"

Öfkesine hakim olamayan ünlü yıldız, “Ya prezervatif kullanırsın ya vazektomi yaptırırsın ya da başka eyaletlerde tanıştığın rastgele insanlarla birlikte olmazsın. Bu, o kadar da zor değil” diyerek sözlerini bitirdi.

Öğrendiği gerçekle sarsılan Khloe, konuşurken gözlerinin dolması üzerine Kim Kardashian, kameraya müdahale edip kendilerini çekmemelerini istedi.

(Milliyet)