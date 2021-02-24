Basketbolda aynı yıl içerisinde 3 büyük kupayı da kazanan takımlara verilen unvan Triple Crown'dır. Triple Crown'ın Türkçe karşılığı üçlü taç demektir. Bu üç büyük kupa lig kupası, yerli basketbol kupası ve Avrupa'nı en büyük kupası olan Euroleague şampiyonluğudur. Avrupa basketbolunda ulaşılabilecek en yüksek noktadır. Avrupa tarihinde şu ana kadar bu başarıyı elde etmiş olan 12 takım bulunmaktadır.

Triple Crown ne demek?

Örneğin Türkiye için düşünülürse, Anadolu Efes bir sezon içerisinde Basketbol Süper Lig'ini kazanır, Basketbol Türkiye Kupası'nı kazanır ve aynı zamanda da Euroleague'de şampiyon olursa, o sezon Triple Crown unvanını almış olur. Türkiye'de henüz bu başarıyla ulaşabilmiş olan herhangi bir takım yoktur. Türkiye'de Triple Crown unvanı alamamış olsa da, bugüne kadar buna en çok yaklaşmış olan takım Fenerbahçe'dir.

Bugüne kadar Triple Crown başarısı gösteren takımlar

Avrupa'da Triple Crown unvanını bugüne kadar yalnızca 12 takım kazanabilmiştir. Bu takımları ve unvanı hangi sezonda kazandıklarını şu şekilde listeleyebiliriz:

1964/1965 Sezonu - Real Madrid

1969/1970 Sezonu - Ignis Varese

1972/1973 Sezonu - Ignis Varese

1973/1974 Sezonu - Real Madrid

1976/1977 Sezonu - Maccabi Elite Tel Aviv

1980/1981 Sezonu - Maccabi Elite Tel Aviv

1984/1985 Sezonu - Cibona

1986/1987 Sezonu - Tracer Milano

1989/1990 Sezonu - Jugoplastika

1990/1991 Sezonu - Pop 84

1991/1992 Sezonu - Partizan

1996/1997 Sezonu - Olympiacos

2000/2001 Sezonu - Kinder Bologna

2000/2001 Sezonu - Maccabi Elite Tel Aviv

2002/2003 Sezonu - FC Barcelona

2003/2004 Sezonu - Maccabi Elite Tel Aviv

2004/2005 Sezonu - Maccabi Elite Tel Aviv

2005/2006 Sezonu - CSKA Moskova

2006/2007 Sezonu - Panathinaikos

2008/2009 Sezonu - Panathinaikos

2013/2014 Sezonu - Maccabi Electra Tel Aviv

2014/2015 Sezonu - Real Madrid

Triple Crown hakkında bilinmesi gerekenler

Avrupa basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Sarunas Jasikevicius, Triple Crown'u tam dört kez kazanarak tarihe geçmiştir. Jasikevicius'un Triple Crown'u kazandığı takım ve yıllar şunlardır:

2002/2003 - FC Barcelona

2003/2004 ve 2004/2005 - Maccabi Elite Tel Aviv

2008/2009 - Panathinaikos